لبنان

مصارعة سياسية قاسية

Lebanon 24
16-02-2021 | 01:05
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كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "لم يَعُدْ مُفاجئاً، للداخل ولا الخارج، أن يَمْضي الواقعُ اللبناني في الانحدارِ الحاد في قلْب الهاوية، التي اندفع إليها مع التكاتف القاتل بين الحروب الصغيرة السياسية وبين الانهيار المالي المدمّر، والتي دُفِع إليها بقوة الجذْب الإقليمية التي كرّستْ دورانَ البلادِ في مدار الصراع الكبير في المنطقة والذي يُخشى أن تكون بيروت مجرّد ورقةٍ لمقايضاتٍ على طاولته بعدما صارت بالتأكيد ساحة مضايقاتٍ في الطريق إلى أي تسوية ولو بعد حين.

ولم يكن أدلّ على هذه الثابتة من تَحَرُّك الأزمة الحكومية إلى الوراء رغم مرور أكثر من 6 أشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب على وهج بيروتشيما ونحو 4 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري العالِق عند عدم نجاح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حتى الساعة بتوفير ممر آمن عربي - دولي لمبادرته من خلْف خطوط النار الإقليمية المعروفة وخطوط التماس المستحدثة والتي تصبّ غالبيتها أو تتقاطع عند ملف رئيسي اسمه إيران، الملف النووي والأدوار في المنطقة.
ولم يتطلّب الأمر إلا دقائق بعد خطاب الحريري في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، الأحد، لتحتدم المصارعة الكلامية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه، على وقع دخولِ رئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط على خطّها، من بابٍ اشتباكي مع عون، بما يشي باتساع رقعة القتال السياسي فوق ما بات أشبه بأشلاء الدولة ومقوّماتها.
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المصدر: ليندا عازار ووسام أبو حرفوش - الراي الكويتية
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