اجتماع لإرسلان في خلدة اليوم

يعقد في خلدة اليوم، اجتماع في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، يتطرق في جانب منه إلى التمثيل الدرزي في الحكومة، لجهة تمثيلها بوزيرين اثنين، على ان يكون أحدهما من حصة الأمير أرسلان.