لبنان

اجتماع لإرسلان في خلدة اليوم

Lebanon 24
16-02-2021 | 01:34
A-
A+
Doc-P-794222-637490362994607014.jpg
Doc-P-794222-637490362994607014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد في خلدة اليوم، اجتماع في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، يتطرق في جانب منه إلى التمثيل الدرزي في الحكومة، لجهة تمثيلها بوزيرين اثنين، على ان يكون أحدهما من حصة الأمير أرسلان.
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة
lebanon 24
16/02/2021 09:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل شاحنة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
lebanon 24
16/02/2021 09:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ارسلان: نظام يشجع على الارتهان الكامل لمصالح الآخرين على حساب مصالحنا كلبنانيين يجب نسفه
lebanon 24
16/02/2021 09:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام خلدة باتجاه الشويفات عند مفرق بشامون
lebanon 24
16/02/2021 09:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24

ارسلان

خلدة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:34 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-02-16
09:30 | 2021-02-16
09:00 | 2021-02-16
08:50 | 2021-02-16
08:32 | 2021-02-16
08:30 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website