التفاف داخلي وخارجي حول مواقف الحريري

أكّدت أطراف قريبة من أجواء تيار "المستقبل" ان "الالتفاف حول الرئيس المكلف سعد الحريري، من جانب اللبنانيين والعرب والقوى الدولية مطلوب بإلحاح".وأضافت عبر "الأنباء" الكويتية أن "معظم قوى المعارضة المحلية تدعم الحريري، من نبيه بري الى وليد جنبلاط الى سليمان فرنجية وسامي الجميل، والعمل جار لإعادة ربط العلاقة بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".ورأت هذه الأطراف انه "ليس المهم بعد تشكيل الحكومة، ومتى وكيف، بل المهم التزام الحريري بعدم القبول بالثلث المعطل، وان الكثير من الخطوات متوقفة على خطاب السيد حسن نصرالله اليوم".