من ميرنا الشالوحي الى بعبدا

بعد الشكوى المستمرة من عدم وجود خطة اعلامية ودفع اعلامي كاف لرئيس الجمهورية تم تعيين المستشار اللصيق بالنائب جبران باسيل مستشارا سياسيا واعلاميا للرئيس ميشال عون