لبنان

من ميرنا الشالوحي الى بعبدا

Lebanon 24
16-02-2021 | 04:38
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بعد الشكوى المستمرة من عدم وجود خطة اعلامية ودفع اعلامي كاف لرئيس الجمهورية تم تعيين المستشار اللصيق بالنائب جبران باسيل مستشارا سياسيا واعلاميا للرئيس ميشال عون 
 
المصدر: النهار
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