لبنان

غياب النقل المباشر

Lebanon 24
16-02-2021 | 04:44
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سجل امتناع احد التلفزيونات الاساسية عن النقل المباشر لكلمة الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده.
المصدر: النهار
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