لبنان

حسابات التصعيد

Lebanon 24
16-02-2021 | 04:46
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يحاذر مرجع نيابي الدخول في تصعيد سياسي مع مرجع رئاسي وتياره، على خلفية حساسية ذلك بالنسبة الى توأمه ضمن طائفتهما، ولاعتبارات تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المقبلة.
 
المصدر: النهار
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