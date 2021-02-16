لبنان

برودة في التحقيقات

Lebanon 24
16-02-2021 | 04:50
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لوحظ أنّ برودة سياسية وقضائية أحاطت بملف التحقيقات حول انفجار المرفأ لاعتبارات داخلية ودولية، في ظل معلومات عن تحريك الملف في وقت غير بعيد. 
 
المصدر: النهار
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