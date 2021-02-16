لبنان

تكليف سياسي

Lebanon 24
16-02-2021 | 04:52
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في إطار متابعة برنامج الأسر الأكثر فقراً المموّل من البنك الدولي، تبين وجود توجه لتكليف شركة تابعة للمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق التابع لأحد الأحزاب، بإجراء المسح الاجتماعي لتحديد المستفيدين من البرنامج.
المصدر: نداء الوطن
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