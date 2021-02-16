لبنان

تعقيد عائلي سياسي

Lebanon 24
16-02-2021 | 04:56
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يعاني وزير خارجية سابق من تعقيد عائلي - سياسي بسبب مواقف ابنته واطلالاتها الاعلامية التي تتضمن إهانات للقيادات السياسية وللمحور الذي كان يمثله في الخارجية لسنوات.
المصدر: نداء الوطن
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