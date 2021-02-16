يعاني وزير خارجية سابق من تعقيد عائلي - سياسي بسبب مواقف ابنته واطلالاتها الاعلامية التي تتضمن إهانات للقيادات السياسية وللمحور الذي كان يمثله في الخارجية لسنوات.

