لبنان

موسكو تدعم الحريري: سياسة باسيل تضرّ بالمسيحيين!

Lebanon 24
16-02-2021 | 06:04
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كتبت " نداء الوطن": مصادر ديبلوماسية روسية كشفت أنّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف "كان قد أبلغ صراحة كل من يعنيهم الأمر في "التيار الوطني الحر" وعلى رأسهم الوزير السابق باسيل أنّ أداء "التيار" السياسي غير ملائم بل هو يضر بمصالح اللبنانيين، والمسيحيين تحديداً"، مشيرةً إلى أنّ هذا الموقف الروسي أتى "بعد سلسلة محاولات جرت من قبل مسؤولين في "التيار الوطني" طلباً لدعم موسكو في موضوع الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، لكنّ الجواب الروسي جاء سلبياً بحيث أكد أنّ هذا الموضوع مرفوض داخلياً وخارجياً".

ونقلت المصادر الديبلوماسية أنّ "موفد التيار الوطني إلى موسكو سمع كلاماً واضحاً بهذا المعنى، بحيث أكد له المسؤولون الروس أنّ "حزب الله" غير موافق على أن يحصل فريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني" على حصة الثلث المعطل في الحكومة، فضلاً عن أنّ وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، نفسه، كان قد عبّر عن هذا الموقف للجانب الروسي".
وأضافت: "موسكو ترى أنّ الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة مهمة متوازنة برئاسة سعد الحريري الذي يمثل أكبر كتلة سنية في البرلمان ونال أغلبية الأصوات النيابية في الاستشارات النيابية الملزمة، فضلاً عن كونه يتمتع بتأييد داخلي ودولي لتولي هذه المهمة، وبالتالي لا بد من مساعدته لتشكيل حكومة قادرة على الحصول على مساعدات دولية لإنقاذ البلد".

المصدر: نداء الوطن
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