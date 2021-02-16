جبران أو الفوضى!

كتبت كلير شك في "نداء الوطن": سلوك الفريق العوني لم يُقنع المشككين بحقيقة الخلفيات التي تدفع الرئاسة الأولى إلى ردّ الحريري في كلّ مرة يقصد فيها قصر بعبدا، خائباً، لتزيد من القناعة بأنّ ما تقوم به الرئاسة الأولى ليس سوى تحقيق لهدف واحد: تأمين مستقبل جبران باسيل من خلال استخدام ورقة الحكومة التي دخلت باريس على خطّها من خلال مبادرتها، وصارت مطلباً حيوياً لها لتأمين ممر لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط عشية رسم خريطة النفوذ في المنطقة. مع العلم أنّ فرنسا ليست وحيدة في هذا المجال، والخريطة المطروحة لها إلتزامات مع دول أخرى داعمة لهذا المسار، بيّنتها جولة الحريري الأخيرة.

يخوض العونيون معركتهم على قاعدة "يا قاتل يا مقتول"، وبكونها آخر معارك العهد "حتى لو كانت حكومة حسّان دياب المستقيلة آخر حكومات ميشال عون"، ولكن من دون تقديم أي موجبات مقنعة للرأي العام تبيّن أهمية هذه المعركة وفائدتها وأهدافها. لا بل ثمة قناعة لدى شريحة كبيرة من المسيحيين أنّ نهاية هذه "الحرب" قد تقضي على الإرث والرصيد العونيَين والوجود المسيحي نهائياً، بعد أن يكون قد هاجر سوادهم الأعظم وترك البلاد بمن فيها!

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