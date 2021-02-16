لبنان

تربية المواشي "بيزنس" جديد... والتكنولوجيا تدفعه الى الانتشار السريع

Lebanon 24
16-02-2021 | 06:20
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كتبت جويل رياشي في "الأنباء الكويتية" يحيي اللبنانيون تراثا تميزت به البلاد قبل نشوء دولة لبنان الكبير في الاول من ايلول 1920، بالإقبال على تربية المواشي بكميات صغيرة، للاستعمال البيتي، الى "بيزنس" لا يحتاج مصاريف كثيرة غير اقتناء عدد متوسط من الرؤوس.
رعاة بأساليب حديثة، يتبادلون المعلومات عبر تطبيق "واتساب"، ويعرضون بضاعتهم عبر "فيسبوك".
وتابعت: يتحدث دسوقي لـ "الأنباء" عن تجربته الجديدة فيقول: "أقبل كثيرون من الشبان على الزراعة، لكني لاحظت ان تجربتهم لم تعمر طويلا. وفكرت بالعمل على مشروع صغير لا يتطلب رأسمالا كبيرا.

وبعد دراسات معمقة دخلت عالم تربية المواشي، واستقر الخيار على الأغنام أكثر من الماعز، لأسباب تتعلق بسهولة التعامل مع رعاية الأغنام، ذلك ان الماعز ينقضون على الأشجار المثمرة.
 
وأضافت: العودة الى حياة الريف مصحوبة هذه المرة بتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. انه العصر الجديد للرعاة والمربين، عصر لا تتبدل معه نوعية اللحوم وولوج عالم التجارة برساميل متوسطة.

عصر البحث عن فرص لمساندة الأسر في الزمن الأصعب اقتصاديا في تاريخ لبنان الكبير.
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المصدر: الانباء الكويتية
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