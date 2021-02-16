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لبنان
"حزب الله" عن الوساطة بين الرئاستين: "لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها"
Lebanon 24
16-02-2021
|
06:50
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": من رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حركة امل" الى "القوات" و"الاشتراكي" والبطريرك الراعي و"المردة"، جميعاً يلتقون اليوم على معارضة رئيس الجمهورية وجبران باسيل، يقابلهم "حزب الله" الذي لا يريد خسارة عون ولا يجد بديلاً عن الحريري. سبق وحاول "حزب الله" مراراً التقريب بين بعبدا وبيت الوسط وقصد المعاون السياسي الحاج حسين الخليل الرئيس المكلف "مرات عدة، كان آخرها قبل نحو اسبوع تقريباً لكن لم تخرج وساطته بنتائج ايجابية بعد". بالنسبة لـ"حزب الله" الطرفان يكملان بعضهما في التعنت ويسعيان كل من ناحيته الى تعزيز موقعه، أزمة ثقة على أزمة رئاسة يتم تخريجها بشروط معقدة. لب المشكلة اننا امام فريقين يتخوف كل طرف من نصب مكيدة للآخر. يخاف الحريري من العهد. كأنه بات اسير المحاسبة والتي على ما يبدو يصر عليها رئيس الجمهورية ميشال عون ولو بقي يوم من عهده.
وأضافت: عندما تستوضح "حزب الله" هل سيبقى مكتوف الايدي فيما الشرخ يزيد وحظوظ تشكيل الحكومة شبه معدوم يكون الجواب: "سعينا جهدنا وحاولنا تقريب وجهات النظر ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها"، من دون ان تقطع مصادر مطلعة على موقفه الطريق على امكانية المحاولة مجدداً، ليعاود التشديد على ضرورة تشكيل الحكومة. ولا شك ان موضوع الحكومة سيحتل حيزاً هاماً من كلمة الامين العام لـ"حزب الله" مع قضايا داخلية اخرى، ابرزها العلاقة بين عون والحريري وذكرى 16 شباط ووضع المقاومة وأسباب عدم الرد على معادلة الردع، فضلاً عن العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر".
المصدر: نداء الوطن
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