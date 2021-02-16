باريس تطالب بانهاء "الجدل العقيم"

كتبت رندة تقي الدين في "نداء الوطن": غداة الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في ذكرى 14 شباط وتناول فيها معوقات تأليف حكومة المهمة المنصوص عنها في خريطة الطريق الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية، علّق مصدر فرنسي رفيع متابع للملف اللبناني على مضمون خطاب الحريري بالقول للصحيفة "ما قاله هو تصريح يوضح اقتراحه، ويبقى المُلحّ الآن هو تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المرتقبة وإنهاء الجدل العقيم، إذ بات ينبغي على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يستقبل رئيس الحكومة المكلف في أقرب وقت ممكن للاتفاق أخيراً على أن تبصر هذه الحكومة النور".