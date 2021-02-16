لبنان

الحل عند حكومة تصريف الاعمال.. لهذا السبب

Lebanon 24
16-02-2021 | 07:08
A-
A+
Doc-P-794264-637490562918178363.jpg
Doc-P-794264-637490562918178363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه بات كل المراقبين يقتربون من اليقين، بأنّ تشكيل الحكومة الجديدة صار بعيداً جداً. ويذهب مرجع سياسي كبير الى أبعد من هذه النظرة التشاؤمية، بتأكيده، انّه مع ثبات عون والحريري على موقفيهما، بعدم التراجع عن شروطهما المتبادلة والمعطلة للحكومة، فبالتأكيد لن يُكتبلحكومة أن تولد بالتوافق بينهما، وبالتالي فإنّ حكومة تصريف الأعمال ستبقى تمارس مهامها من الآن وحتى آخر يوم في ولاية الرئيس ميشال عون.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:34 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-02-16
09:48 | 2021-02-16
09:30 | 2021-02-16
09:00 | 2021-02-16
08:50 | 2021-02-16
08:32 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website