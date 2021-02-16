تعيينات لعون في بعبدا أشبه بـ"حكومة مصغرة"

كتبت "النهار" أن الرئيس ميشال عون أجرى سلسة واسعة من التعيينات الجديدة ضمن ‏سياق فريق استشاري خاص، لتسلم ملفات عامة عديدة، وبدت أشبه بحكومة مصغرّة . وقد ‏عيّن امس أنطوان قسطنطين، مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ‏كمستشار إعلامي وسياسي للرئيس عون، على أن تعلن الأسماء الأخرى تباعاً. وذكر أن هذه ‏التعيينات لن تمس بموظفي القصر بحيث سيبقى الزميل رفيق شلالا المسؤول الإعلامي ‏إنما ما يجري العمل عليه هو فريق خاص برئيس الجمهورية.

من جهتها، كتبت" نداء الوطن": أتى تعيين انطوان قسطنطين مستشاراً إعلامياً وسياسياً لرئيس الجمهورية ، فيما هو يحمل الصفة نفسها لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، دليلاً إضافياً على هيمنة باسيل على مفاصل الرئاسة وقراراتها بحيث يتوّج بهذا التعيين مشواره لدمج الرئاسة الكلي بالتيار.