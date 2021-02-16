تعيينات لعون في بعبدا أشبه بـ"حكومة مصغرة"

كتبت "النهار" أن الرئيس ميشال عون أجرى سلسة واسعة من التعيينات الجديدة ضمن سياق فريق استشاري خاص، لتسلم ملفات عامة عديدة، وبدت أشبه بحكومة مصغرّة . وقد عيّن امس أنطوان قسطنطين، مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كمستشار إعلامي وسياسي للرئيس عون، على أن تعلن الأسماء الأخرى تباعاً. وذكر أن هذه التعيينات لن تمس بموظفي القصر بحيث سيبقى الزميل رفيق شلالا المسؤول الإعلامي إنما ما يجري العمل عليه هو فريق خاص برئيس الجمهورية.
من جهتها، كتبت" نداء الوطن": أتى تعيين انطوان قسطنطين مستشاراً إعلامياً وسياسياً لرئيس الجمهورية ، فيما هو يحمل الصفة نفسها لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، دليلاً إضافياً على هيمنة باسيل على مفاصل الرئاسة وقراراتها بحيث يتوّج بهذا التعيين مشواره لدمج الرئاسة الكلي بالتيار.