سليمان طرابلسي في ذمة الله

وفي فجرا القاضي والوزير السابق سليمان طرابلسي. وهو من مواليد بلدة مشغرة في البقاع الغربي، عين وزيرا للطاقة في حكومة الرئيس سليم الحص من 4 كانون الأول 1998 الى 26 تشرين الأول 2000.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في صالة مدافن بلدته مشغرة. وتماشيا مع الاجراءات المتخذة بسبب كورونا، تعتذر عائلة الفقيد عن عدم تقبل التعازي. وعممت الأرقام الآتية للتعزية:زوجته سلوى 03664992جان طرابلسي 76992247سامر طرابلسي 03980805لطفي طرابلسي 03693099فادي نحاس 76013521لينا طرابلسي 03325006