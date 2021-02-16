لبنان

سليمان طرابلسي في ذمة الله

Lebanon 24
16-02-2021 | 08:32
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وفي فجرا القاضي والوزير السابق سليمان طرابلسي. وهو من مواليد بلدة مشغرة في البقاع الغربي، عين وزيرا للطاقة في حكومة الرئيس سليم الحص من 4 كانون الأول 1998 الى 26 تشرين الأول 2000.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في صالة مدافن بلدته مشغرة. وتماشيا مع الاجراءات المتخذة بسبب كورونا، تعتذر عائلة الفقيد عن عدم تقبل التعازي. وعممت الأرقام الآتية للتعزية:
زوجته سلوى 03664992
جان طرابلسي 76992247
سامر طرابلسي 03980805
لطفي طرابلسي 03693099
فادي نحاس 76013521
لينا طرابلسي 03325006

لبنان

تعازي ووفيات

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