لا داعي للهلع.. الانترنت لن يتوقف

اكد المدير العام لهيئة اوجيرو المهندس عماد كريدية لـ"صوت لبنان" انه لا داعي للهلع، وطمأن الجميع ان الانترنت لن يتوقف انما قد يحدث فيه تباطؤ لفترات بسيطة بدءاً من الرابعة من بعد الظهر وحتى الساعات الاولى من فجر الاربعاء.واضاف ان ما يحصل هو عبارة عن عملية صيانة دورية يقوم بها الجانب الفرنسي حول شريط – كابل يسمح بتناقل المعطيات بين لبنان وسائر العالم، مشيراً الى وجود شريط – كابل ثان يربط لبنان بالعالم الخارجي وسيتم استخدامه.