لبنان

حصة لبنان من اللقاحات محجوزة وستسلم في وقتها.. هذا ما كشفه الأبيض

Lebanon 24
16-02-2021 | 09:48
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أوضح المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن هناك نوعين من المناعة التي يوفرها اللقاح ضد كورونا، والتي تبقى على مدى 8 اشهر على الأقل، وقد تصل الى عام.

 

وردا على سؤال حول امكان تلقّي الشخص جرعتين من لقاحين مختلفين، أشار الأبيض الى ان الامر يُبحث في الدول المتقدمة، وحتى الان يفضل أخذ اللقاح نفسه.

 

وأعلن الأبيض أن المعلومات التي أُفدنا بها من شركة "فايزر" تشير الى أن حصتنا من اللقاحات محجوزة وستسلّم في وقتها المحدد، مؤكدا البدء في وقت قريب باستيراد لقاح "استرازينيكا" واللقاح الروسي.

 

وشدد على أن أهمية اللقاح تكمن في أنه يحمي من المرض الشديد، ومعه يصبح احتمال دخول المريض الى المستشفى ووضعه على جهاز تنفس ضئيلاً جدا، مشجعاً الجميع على التسجيل عبر المنصة المخصصة لذلك.

 

ولفت الأبيض الى أن تراجع فحوصpcr مردّه إلى التزام المواطنين منازلهم، وان المخالطين الذين يشككون باصابتهم لا يخضعون للفحص انما يلتزمون الحجر المنزلي.

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