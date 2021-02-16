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لبنان
وصول دفعة جديدة من عقار ريميديسيفير هبة من مصر.. وهذا ما قاله السفير
Lebanon 24
16-02-2021
|
10:04
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أعلن سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي في تصريح، وصول دفعة جديدة من عقار "ريميديسيفير"، المستخدم لعلاج الحالات المتقدمة من كورونا، هبة من وزارة الصحة المصرية إلى الحكومة اللبنانية.
وأوضح علوي أن "هذه الدفعة، التي تصل مطار رفيق الحريري الدولي للأسبوع الثالث على التوالي، تأتي في إطار جسر المساعدات المصرية المستمر منذ انفجار مرفأ بيروت، وتأكيدا لالتزام مصر الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الدقيقة".
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