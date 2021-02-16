مروجان ينشطان بعدد من مناطق قضاء المتن.. أوقفتهما "المعلومات" بالجرم المشهود

صدر عـن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات على جميع الأراضي اللبنانية.ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصّة في هذه الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية مروجَين ينشطان في مناطق مختلفة من قضاء المتن، وهما:- ح. ن. (مواليد عام 2000، سوري)- ف. ع. (مواليد عام 1994، سوري)بتاريخ 6-2-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، في محلة الدكوانة، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية.بتفتيشهما والدراجة، ضُبط بحوزتهما كمية من المخدّرات، عبارة عن:- /150/ غ. من مادة الكوكايين مقسّمة /71/ ظرفاً.- قطعتان و /30/ ظرفاً من الماريجوانا تُقدّر زِنتها بـ/100/ غ.- /515/ غ. من حشيشة الكيف.- مبلغ من المال.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ كبير من الزبائن على متن الدراجة الالية التي ضبطت بحوزتهما.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.