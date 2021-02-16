الجيش: خرقان جويان معاديان

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 15/2/2021 اعتبارا من الساعة 6.50 ولغاية الساعة 18.00، تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".