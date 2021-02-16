لبنان

وفد تركي يتفقد مستشفى "الأقصى" المخصص لكورونا في عين الحلوة

Lebanon 24
16-02-2021 | 10:34
A-
A+
Doc-P-794327-637490685346219334.jpg
Doc-P-794327-637490685346219334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

زار وفد تركي ضم ممثلين عن جمعية الغوث الانساني وهيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الانسان، مستشفى "الاقصى"، في مخيم عين الحلوة المخصصة حديثاً لاستقبال مرضى كورونا، وكان في استقبالهم ممثلون عن جمعية الشفاء للخدمات الطبية والانسانية والهلال الاخضر الخيري والدفاع المدني الفلسطيني وعدنان الرفاعي عضو اللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة .

 

وقد اطلع الوفد على تجهيزات المستشفى وكيفية التعامل مع المرضى وبحث تعزيز امكانيات المستشفى ودعم الطاقم الطبي لتتمكن من استقبال المزيد من مرضى كورونا وتقديم الخدمة والرعاية الطبية لهم .

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:36 | 2021-02-16
13:07 | 2021-02-16
13:00 | 2021-02-16
13:00 | 2021-02-16
12:52 | 2021-02-16
12:49 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website