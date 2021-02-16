وفد تركي يتفقد مستشفى "الأقصى" المخصص لكورونا في عين الحلوة

زار وفد تركي ضم ممثلين عن جمعية الغوث الانساني وهيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الانسان، مستشفى "الاقصى"، في مخيم عين الحلوة المخصصة حديثاً لاستقبال مرضى كورونا، وكان في استقبالهم ممثلون عن جمعية الشفاء للخدمات الطبية والانسانية والهلال الاخضر الخيري والدفاع المدني الفلسطيني وعدنان الرفاعي عضو اللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة .

وقد اطلع الوفد على تجهيزات المستشفى وكيفية التعامل مع المرضى وبحث تعزيز امكانيات المستشفى ودعم الطاقم الطبي لتتمكن من استقبال المزيد من مرضى كورونا وتقديم الخدمة والرعاية الطبية لهم .