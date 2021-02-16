لبنان

تأجيل انتخابات نقابة المهندسين بسبب كورونا

Lebanon 24
16-02-2021 | 11:12
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قرر مجلس نقابة المهندسين "تأجيل انعقاد الهيئات العامة للفروع لترشيح ممثليها في مجلس النقابة وانتخاب ممثليها في هيئة المندوبين الى ما بعد انتهاء المرحلة الثالثة من استراتيجية مواجهة جائحة كورونا، كما قرر استمرار انعقاده بشكل دائم لتحديد مواعيد جديدة للانتخابات وذلك في أقرب وقت حالما تنتفي الأسباب الموجبة للتأجيل".

 

وقال في بيان اليوم: "لقد نصت المادة 48 من قانون تنظيم مهنة الهندسة على انعقاد الهيئات العامة للفروع لترشيح ممثليها في مجلس النقابة قبل الخامس عشر من شهر آذار، كما نصت المادة 4ـ3 من النظام الداخلي على انعقاد هذه الهيئات العامة لانتخاب ممثليها في هيئة المندوبين في الفترة الواقعة بين الأول والعاشر من شهر آذار، ونظرا للواقع الوبائي والصحي المستجد بسبب الموجة الثانية لجائحة كورونا والتزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 16/م.ص تاريخ 6 شباط 2021 المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا الذي فرض الحد من التجمعات حتى نهاية المرحلة الثالثة أي صباح الاثنين في 22 آذار 2021، وبناء على رسالة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع رقم 858/أ.ع.مج.أ.د تاريخ 10 شباط 2021 التي تنص أنه يقتضي تأجيل انتخابات نقابة المهندسين نظرا للواقع الوبائي والصحي المستجد وضرورة التقيد بمراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق وفقا للألية المحددة في القرار رقم 16/م.ص. تاريخ 6/2/2021".

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