صور قاسية: اعتداء وحشي جديد ضحيته طفلة.. والمعتدية زوجة والدها!

نشر الإعلامي جو معلوف صورا لاعتداء وحشي تعرضت له طفلة على يد زوجة والدها.
وغرد معلوف على تويتر قائلاً: بعد أن وصلتنا ليلاَ صور تظهر اعتداء وحشي على طفلة من الجنسية السورية على يد زوجة والدها اتصلنا بالقاضية نازك الخطيب التي تحركت سريعاً وأوعزت مخفر غزير بالتدخل وتوقيف الوالد وزوجته. التحقيق يجري بإشراف القاضية الخطيب على أن يتم الاستماع إلى إفادة الطفلة بحضور المندوبة الاجتماعية واحالة ملفها إلى قاضية الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها.
بعد أن وصلتنا ليلاَ صور تظهر اعتداء وحشي على طفلة من الجنسية السورية على يد زوجة والدها اتصلنا بالقاضية نازك الخطيب التي تحركت سريعاً وأوعزت مخفر غزير بالتدخل وتوقيف الوالد وزوجته. التحقيق جاري بإشراف القاضية الخطيب على أن يتم الاستماع إلى إفادة الطفلة بحضور المندوبة الاجتماعية pic.twitter.com/ErRMUPiesv
— joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) February 16, 2021
بعد أن وصلتنا ليلاَ صور تظهر اعتداء وحشي على طفلة من الجنسية السورية على يد زوجة والدها اتصلنا بالقاضية نازك الخطيب التي تحركت سريعاً وأوعزت مخفر غزير بالتدخل وتوقيف الوالد وزوجته. التحقيق جاري بإشراف القاضية الخطيب على أن يتم الاستماع إلى إفادة الطفلة بحضور المندوبة الاجتماعية pic.twitter.com/ErRMUPiesv
وتابع: إننا نشكر المواطن الذي قام بإبلاغنا ونطلب من جميع من يعلم بحالات مماثلة التواصل معنا لنتحرك باتجاه القضاء الذي لن يتساهل بمحاسبة كل معتدي على قاصر وحمايتهم من التعنيف.
واحالة ملفها إلى قاضية الأحداث في جبل لبنان لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها. إننا نشكر المواطن الذي قام بإبلاغنا ونطلب من جميع من يعلم بحالات مماثلة التواصل معنا لنتحرك باتجاه القضاء الذي لن يتساهل بمحاسبة كل معتدي على قاصر وحمايتهم من التعنيف https://t.co/fRo0Tvg0Rt pic.twitter.com/5Gp8Myr3Xy
— joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) February 16, 2021
واحالة ملفها إلى قاضية الأحداث في جبل لبنان لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها. إننا نشكر المواطن الذي قام بإبلاغنا ونطلب من جميع من يعلم بحالات مماثلة التواصل معنا لنتحرك باتجاه القضاء الذي لن يتساهل بمحاسبة كل معتدي على قاصر وحمايتهم من التعنيف https://t.co/fRo0Tvg0Rt pic.twitter.com/5Gp8Myr3Xy