لبنان

خلاف واصل للجو بين رئيس تكتل ووزير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-02-2021 | 11:36
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علم "لبنان ٢٤" من مصادر متابعة ان الخلافات التفصيلية التي حكمت العلاقة بين احد وزراء حكومة تصريف الاعمال ورئيس تكتل بارز، تطورت وباتت خلافا كبيرا تستخدم فيه كل اساليب "التنقير" والعرقلة والنكايات...
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