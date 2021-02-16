خلاف واصل للجو بين رئيس تكتل ووزير

علم "لبنان ٢٤" من مصادر متابعة ان الخلافات التفصيلية التي حكمت العلاقة بين احد وزراء حكومة تصريف الاعمال ورئيس تكتل بارز، تطورت وباتت خلافا كبيرا تستخدم فيه كل اساليب "التنقير" والعرقلة والنكايات...