شرطة إتحاد بلديات الجومة تنفذ عدّة حواجز على مداخل البلدات في عكار

نفذت عناصر من شرطة إتحاد بلديات الجومة في منطقة الجومة في عكار مساء أمس الإثنين عدّة حواجز على طريق عام عصام فارس - بينو وعلى مداخل البلدات في المنطقة وتعمل على توقيف السيارات الغريبة المشبوهة وعلى التدقيق بالهويات نظراً لتكرار عمليات السرقة في المنطقة وللحفاظ عليها أمنياً وتأمين السلامة و الحماية للأهالي.