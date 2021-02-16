لبنان

شرطة إتحاد بلديات الجومة تنفذ عدّة حواجز على مداخل البلدات في عكار

Lebanon 24
16-02-2021 | 11:39
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نفذت عناصر من شرطة إتحاد بلديات الجومة في منطقة الجومة في عكار مساء أمس الإثنين عدّة حواجز على طريق عام عصام فارس - بينو وعلى مداخل البلدات في المنطقة وتعمل على توقيف السيارات الغريبة المشبوهة وعلى التدقيق بالهويات نظراً لتكرار عمليات السرقة في المنطقة وللحفاظ عليها أمنياً وتأمين السلامة و الحماية للأهالي.
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