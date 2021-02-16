"المستقبل": ردود الفعل على خطاب الحريري خلت من أيّ مضامين سياسية

عقد المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل"، إجتماعاً افتراضياً عبر تطبيق "zoom"، ناقش خلاله الشؤون التنظيمية والتطورات السياسية بعد خطاب الرئيس المكلف سعد الحريري في الذكرى الـ 16 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.ونوه المكتب السياسي "بما تضمنه خطاب الرئيس الحريري من مكاشفة ومصارحة مع الرأي العام حول الجهة التي تعرقل تأليف حكومة الاختصاصيين من غير الحزبيين المنوي تأليفها وفق معايير المبادرة الفرنسية وما نص عليه الدستور، لوقف الانهيار وتطبيق الإصلاحات وإعمار ما دمره إنفجار المرفأ، وتشديده على ضرورة استعادة ثقة العرب والعالم من خلالها".واستنكر المكتب السياسي "ما صدر من ردود فعل على الخطاب خلت من أي مضامين سياسية وضجت بنعرات طائفية لا قيمة لها، ولا تستحق التوقف عندها أو الرد، أمام ما تضمنه الخطاب من حقائق ووقائع سياسية كشفت المعرقلين ووضعت حداً للتضليل الإعلامي".