لبنان

فرنجية: شكّلوا حكومة علّها تنقذ لبنان

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:17
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 غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "فيما يناقش المجلس النيابي الكريم قرضاً بـ ٢٤٧ مليون دولار بشروط، أقل ما يقال عنها قاسية، يستمر الهدر المفرط والتعطيل بكلفة عشرات الملايين يومياً. والنتيجة مزيدٍ من الفقر و البطالة وإقفال المؤسسات والظلم والقهر. شكّلوا حكومة علّها تنقذ لبنان!"
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