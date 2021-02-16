فرنجية: شكّلوا حكومة علّها تنقذ لبنان

غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "فيما يناقش المجلس النيابي الكريم قرضاً بـ ٢٤٧ مليون دولار بشروط، أقل ما يقال عنها قاسية، يستمر الهدر المفرط والتعطيل بكلفة عشرات الملايين يومياً. والنتيجة مزيدٍ من الفقر و البطالة وإقفال المؤسسات والظلم والقهر. شكّلوا حكومة علّها تنقذ لبنان!"