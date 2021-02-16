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لبنان
فرنجية: شكّلوا حكومة علّها تنقذ لبنان
Lebanon 24
16-02-2021
|
12:17
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غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "فيما يناقش المجلس النيابي الكريم قرضاً بـ ٢٤٧ مليون دولار بشروط، أقل ما يقال عنها قاسية، يستمر الهدر المفرط والتعطيل بكلفة عشرات الملايين يومياً. والنتيجة مزيدٍ من الفقر و البطالة وإقفال المؤسسات والظلم والقهر. شكّلوا حكومة علّها تنقذ لبنان!"
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