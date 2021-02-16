لبنان

الاتحاد السرياني العالمي: المنطقة تتجه نحو تحولات جذرية لبنان حلقتها الاضعف

Lebanon 24
16-02-2021 | 10:30
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أعلن رئيس حزب "الإتحاد السرياني العالمي" ابراهيم مراد، "أن المنطقة تتجه نحو تحولات جذرية لبنان حلقتها الاضعف، بسبب ما وصفه بالطغمة الحاكمة التي سخرت مقدرات الدولة والشعب لمحور ايران - الأسد، عبر تمكينها "حزب الله" من استلام مفاصل الدولة بأكملها"، واكد في بيان "أن المجتمع الدولي عجز وسئم من تراخي وخجل محور السيادة من تشكيل جبهة وطنية سيادية في وجه حزب ايران في لبنان، لتطالبه بكل جرأة بالتدخل وتدويل قضيته"، معتبرا "أن وحده محور الفدرالية وبعض الشخصيات السيادية وليست الاحزاب التقليدية من يطالب المجتمع الدولي وبكل جرأة بالتدخل وتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 1559 تحت الفصل السابع".


وقال: "وحده البطريرك الراعي، ولو متأخرا، من اعطى الدفع واطلق الصرخة لعقد مؤتمر دولي بعد الانحدار المخيف الذي اوصلتنا اليه سياسة النعامة والتراخي".

وختم سائلا الاحزاب السيادية "هل الخلاف على القشور اهم من الاتفاق على الجوهر؟ هل اصبح الشعب مخدرا يائسا، يبحث عن وطن بديل تسوده عدالة وحرية وامان؟ هل يحتاج خلاص وطن الحرف والابداع والارز الى معجزة؟".
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