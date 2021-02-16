لبنان

نجار تبلغ انتهاء توضيب المواد الكيميائية في المرفأ

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:27
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عرض وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار اليوم في الوزارة، مع سفير ألمانيا أندرياس كيندل عمل شركة "كومبي ليفت" الألمانية، التي أسندت إليها مهمة التخلص من المواد الكيميائية التي عثر عليها في مرفأ بيروت بعد الانفجار.

وأبلغ السفير كيندل الوزير نجار بأن عملية توضيب المواد الكيميائية في مرفأ بيروت انتهت، وأصبحت المستوعبات جاهزة للشحن بواسطة الشركة المعتمدة للتوضيب لنقلها خارج لبنان.

وعملت الشركة على معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية خطرة كانت موجودة في المرفأ.

واستقبل الوزير نجار مسؤول المنطقة الاقتصادية الخالصة الدكتور حسان ضناوي في حضور المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر والمستشار بيار بعقليني، وتناولا موضوع التعاون والتنسيق بين وزارة الاشغال ومرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث ان المرفقين يتكاملان مع بعضهما في المشاريع الاستثمارية كافة، وأثنى نجار على أهمية المنطقة الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي على مدينة الشمال عموما، وطلب من المدير العام الإسراع بتقديم مشروع مرسوم المساحات المتعلق بالمنطقة الاقتصادية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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