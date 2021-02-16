معوض من بكركي: على المجتمع الدولي حماية لبنان

زار النائب المستقيل ميشال معوض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.



وقال من بكركي: "لم يطرح غبطة البطريرك إدارة دولية للبنان انما طرح حماية دولية للبنان ولسيادته وإرادة شعبه المخطوف".



وشدد على استكمال تحركاته والقوى السياسية في وجه هذه السلطة قائلاً: "سنخوض كلبنانيين معركة استعادة بلدنا من المنظومة التي دمرت مؤسساته وذلك من خلال جمع قوانا كمعارضة ومن خلال تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بحماية لبنان و طالب بانتخابات نيابية مبكرة".