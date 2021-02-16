كورونا يقفل قلم النفوس في النبطية

أصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، قرارا قضى بإقفال قلم النفوس في السرايا في النبطية، حتى الاثنين المقبل بعد إصابة إحدى الموظفات بكورونا، على أن يقوم المخالطون من موظفي القلم بإجراء الفحوص اللازمة خلال 3 أيام، وتعقيم غرف دائرة النفوس في محافظة النبطية.