عون التقى ابو زيد

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، النائب السابق أمل ابو زيد واطلع منه على نتائج زيارته موسكو والمحادثات التي أجراها مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي أبلغه عن هبة ستقدمها بلاده للبنان من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للكورونا.