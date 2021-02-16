وهبه شرح للسفيرة اليونانية الخطوط العريضة للمفاوضات بين لبنان و"إسرائيل"

استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه سفيرة اليونان لدى لبنان ايكاتيريني فونتولاكي وتركز البحث على القيم المشتركة التي تجمع البلدين خصوصا ميزة لبنان عن باقي الدول الشرق اوسطية من خلال حضانته للحوار بين الأديان ولجهة التشارك في الحكم والتنوع.

واستوضح الوزير وهبه السفيرة اليونانية مقررات وأهداف منتدى فيليافوروم الذي كان عقد في اثينا بمشاركة جمهورية مصر العربية، والامارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية واليونان وفرنسا وقبرص.

كما شرح الوزير وهبه للسفيرة اليونانية الخطوط العريضة للمفاوضات بين لبنان والعدو الاسرائيلي من اجل ترسيم الحدود البحرية التي يأمل ان يعاد اطلاقها في أقرب وقت.