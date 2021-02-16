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لبنان
سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية : نحذر من اي عملية تأجيل للانتخابات النيابية
Lebanon 24
16-02-2021
|
13:21
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شدد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا من بكفيا على ضرورة ان يكون هناك حكومة مستقلة قادرة على انقاذ البلد .
وقال الجميل ان "لبنان على حافة انفجار اكبر، الانهيار حصل والانفجار قابل على الحصول في اي لحظة عندما ينتهي احتياط مصرف لبنان ويتوقف الدعم ان كان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي"، مضيفاً ان المناكفات لا تليق بالشعب اللبناني والوجع الذي يعاني منه، الفقر يكبر يوما بعد يوم وكل هذا يدل على اننا قادمون على انفجار اجتماعي.
واعتبر الجميل ان تصرف المواقع الدستورية في البلد ليس على مستوى التحدي وكأنهم لا يشعرون بالناس وهم يقومون بحسابات صغيرة وبيانات وبيانات مضادة وهذا الصراع غير مفهوم.
وقال : "شددنا على اهمية الخروج من هذا المستنقع وان تتشكل حكومة قادرة بانتظار الاستحقاق الاساسي اي الاتخابات التي هي غير قابلة للتجديد كما من غير القابل للتمديد لهذا المجلس النيابي، وقد بلغنا السفيرة الاميركية كما نبلغ كل المسؤولين في لبنان وعواصم العالم ان الشعب لن يقبل سرقة حقه بتقرير مصيره في اي استحقاق مقبل".
واضاف ان "الانتخابات بعد عام هي الاستحقاق الاساسي، ونحذر من اي عملية تأجيل لها والمواجهة في هذا الملف ستكون قاسية ولن نقبل اللعب بهذا الاستحقاق"، مشدداً على انه "الى ذلك الوقت لتتشكل حكومة تخفف معاناة الناس وتتعاطى مع صندوق النقد لتجنب عملية رفع الدعم لأن الاكمال بهذه الطريقة يعني عدم امكانية جذب الاموال."
وقال الجميل: " قدمناه اغلى ما لدينا ولن نخاف يوما او نتراجع امام اي تهديد او اغتيال يحصل، الاحرار باقون ولن يخافوا بل سيواجهون و اذا اعتبروا انه بالتهديد يمكن اخافة الناس سواء بتهديد ديما صادق او اغتيال لقمان سليم، او تلقي قيادات وشباب في الحزب رسائل تهديد، لن نخاف فلا تضيعوا وقتكم بهذه الرسائل".
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