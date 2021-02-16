لبنان

أسود لأحمد الحريري: كان الضرب على رؤوس العونيين عندما كنت طفلاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-02-2021 | 13:32
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سئل النائب زياد أسود عن تعليقه على كلام أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري الذي اعتبر فيه أن "التيار الوطني الحر" يحتل بعبدا، فقال للمتصلين به: "عندما كان العونيون في بعبدا والضرب على  رؤوسهم كان أحمد الحريري لا يزال في طفلاً رضيعاً". 
 

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خاص "لبنان 24"

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