أسود لأحمد الحريري: كان الضرب على رؤوس العونيين عندما كنت طفلاً

سئل النائب زياد أسود عن تعليقه على كلام أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري الذي اعتبر فيه أن "التيار الوطني الحر" يحتل بعبدا، فقال للمتصلين به: "عندما كان العونيون في بعبدا والضرب على رؤوسهم كان أحمد الحريري لا يزال في طفلاً رضيعاً".