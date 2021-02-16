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لبنان
بوصعب بعد لقائه عون: تمنيت عليه المضي حتى النهاية في موضوع التدقيق المالي الجنائي
Lebanon 24
16-02-2021
|
13:34
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب الياس بوصعب وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الحكومية. وأوضح النائب بوصعب انه تمنى على الرئيس عون "العمل خلال ما تبقى من العهد على تحقيق امرين أساسيين، الأول المضي حتى النهاية في موضوع التدقيق المالي الجنائي، والثاني تنظيم طاولة حوار للبحث في تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف ليصبح لبنان دولة مدنية فعلية تؤكد على هويته العربية من جهة، وتطبق اللامركزية الإدارية الموسعة من جهة أخرى، فضلا عن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية".
وتناول النائب بوصعب موضوع تشكيل الحكومة، فقال: "سمعت الرئيس الحريري يقول انه على استعداد لأن يقترح على رئيس الجمهورية ثلاثة او أربعة أسماء ليسمي منهم الرئيس وزيرا للداخلية، وذلك خلافا للأعراف والتقاليد التي كانت معتمدة لاسيما بعد "الطائف". فالرئيس الهراوي رحمه الله هو من سمى وزير الداخلية وكذلك الرئيس اميل لحود والرئيس ميشال سليمان ولم يقترح عليهم احد هذه الأسماء. ما يدل على ان الرئيس الحريري ينوي اعتماد نمطا جديدا في تشكيل الحكومات، وهذا ما لا يقبل به الرئيس عون مطلقا".
أضاف: "في المقابل لمسنا من كلام الرئيس الحريري إيجابية وهي دعوته الى الابتعاد عن الخطاب المذهبي خصوصا خلال العمل على تشكيل الحكومة الجديدة، واننا نشجع على ذلك، وعلى إيجاد حلول واقعية للازمة الحكومية الراهنة".
على صعيد آخر، عرض النائب بوصعب للرئيس عون الخطوات التي اعتمدها للمساعدة في مكافحة وباء "كورونا" لاسيما في منطقة المتن. وقال: "لاحظت ان فخامة الرئيس يتابع هذه الإجراءات باهتمام وعناية، ولعل ما تحقق في هذا المجال هو نموذج اللامركزية الادارية الموسعة التي تبقى الحل المناسب للواقع اللبناني".
وتطرق البحث أيضا الى حاجات منطقة المتن.
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