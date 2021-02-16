الجيش: تفجير ذخائر في مجموعة مناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 16 /2 /2021 ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة اللبونة ــ الجنوب".كما صدر بيان ثان افاد ان "وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 17,16 و18/ 2/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 13.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي - طرابلس، تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة بواسطة الذخيرة الحية".وفي بيان ثالث، اعلنت المديرية انه "لغاية 26/ 2 / 2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".كما اصدرت بيانا آخر اشارت في خلاله الى ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 16 و17 / 2 / 2021 ما بين الساعة 9.00 والساعة 21.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة واستخدام متفجرات".كذلك صدر بيان خامس، اعلن ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 28 / 2 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات".وفي بيان سادس، اشارت الى انه "بتاريخ 19 /2 /2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مخيم تدريب تربل، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة وذخيرة خلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".واعلنت في بيان سابع، ان "وحدات من الجيش ستقوم لغاية 26 /2 /2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء ، بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش - حامات، بولونيا، برمانا- العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".وفي بيان ثامن، افادت ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 1 /3 /2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".واصدرت ايضا بيانا آخر اشارت فيه الى انه "بتاريخ 19 / 2 / 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 14.00ستقوم وحدة من الجيش باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات".وختاما اعلنت المديرية ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 18 / 2 /2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".