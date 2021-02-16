وظائف شاغرة في الجامعة اللبنانية

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه PHD - أطباء اختصاصيين ومدربين للتدريس في كلية الصحة العامة في الاختصاصات الآتية:أساتذة من حملة PHD اختصاص:- Staps - NeuroSciences (1فرع)- Health Technology Assessment (فرع 2)- Clinical Research فرع2) )أساتذة أطباء اختصاص:- Ophtalmologie فرع2) )- ORL (فرع 2و 5)- Pneumologie فرع3) )- Cardiologie فرع5) )تدريب اختصاص:- ماستر تأهيل نفسي حركي (فرع 2)- ماستر عمل اجتماعي (فرع 2)- إجازة في علوم الأشعة (فرع 3)- ماستر تقويم نطق (فرع 4 و 5)- ماستر قبالة قانونية (فرع 4 و 5)- ماستر علم تغذية (فرع 3)وأشارت الى ان الطلبات تقدم لدى أمانة السر في عمادة كلية الصحة العامة - الفنار أيام 18 و 22 و 23 و 24 شباط 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.