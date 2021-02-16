بخاري بحث مع السفير التونسي المستجدات السياسية

إستقبل السفير السعودي في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر إقامته باليرزة، السفير التونسي لدى لبنان بوراوي الإمام.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعرض القضايا ذات الإهتمام المشترك.