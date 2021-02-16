قائد الجيش يتفقد تلامذة ضباط السنة الأولى في الكلية الحربية

تفقّد قائد الجيش، العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية، تلامذة ضباط السنة الأولى الذين التحقوا حديثاً بحضور قائد الكلية وعدد من الضباط.



وتوجه إليهم بكلمة أشار فيها إلى أن "الوضع الاقتصادي أدى إلى توقف عملية التطويع من بين المدنيين، فبادرت المؤسسة العسكرية إلى إجراء الاختبارات للعسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية لسد النقص الحاصل".

وقال: "لقد نجحتم بفضل جهودكم وكفاءتكم، ولا مِنّة لأحد عليكم". واعتبر العماد عون أنّ تجربة إدخال الإناث إلى الكلية الحربية كانت ناجحة بكل المقاييس بعد أن أثبتن كفاءة وجدارة في مختلف الميادين"، لافتاً إلى أن "المسؤول الناجح يبرز خلال الظروف الصعبة".



وختم العماد عون كلمته بحض العسكريين من مختلف الرتب على أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، "لأنه السبيل الوحيد لخلاص أهلنا وجيشنا ووطننا".