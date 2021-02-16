لبنان

لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-02-2021 | 14:02
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أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari في بيان "أن المنخفض الجوي المقبل الى لبنان تراجعت حدته من ناحية البرودة والثلوج والمدة، لذا فإن هذا المنخفض لا يرقى الى مستوى عاصفة ثلجية، سترافقه رياح قوية 60 كلم/ساعة، وأمطار غزيرة مع برق ورعد وتساقط برد، وحدوث سيول وثلوج قد تصل الى 1100 متر وربما 1000 متر".

اضاف: اما في البقاع إنما التراكمات على 900 متر، ولن تكون كثيفة كما يشاع، وان هذا المنخفض مماثل للمنخفض الذي مر على لبنان قبله. ويومي السبت والاحد، يكون الطقس مستقرا مع صقيع ليلا ".
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