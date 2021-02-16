مع إقتراب "جويس".. هذا ما قاله الأب خنيصر عن قساوتها!

أشار الأب إيلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية الى أن العاصفة "جويس" ستصل اليوم إلى لبنان وتنحسر يوم الجمعة مع غزارة أمطار يتراوح معدلها بين 60 و140 مم والرياح تقارب الـ100كم/س.واشار خنيصر في حديث الى "صوت لبنان" الى ان الثلوج ستتساقط مساء اليوم على ارتفاع ١٢٠٠ متر. واضاف: تمتد الثلوج الى 1000 متر لتلامس في الأيام المقبلة الى ال700 م في المناطق الجنوبية وفي المناطق الشمالية الـ600 متر. ورأى أن أغلبية الأمطار على الجبال المرتفعة اي من 900 متر وما فوق ستتحول بأغلبيتها الى ثلوج.واعتبر الأب خنيصر أن العاصفة "جويس" هي الأقوى من حيث البرودة وليس نسبة هطول الأمطار.