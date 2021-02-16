لبنان

بالتفاصيل.. 3 طرق يمكن اعتمادها للتسجل لأخذ لقاح كورونا

Lebanon 24
16-02-2021 | 14:25
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أعلن مسؤول منصة التلقيح ضد كورونا في وزارة الصحة علي روماني عن 3 طرق يمكن اعتمادها للتسجل لأخذ اللقاح، خصوصاً إن كان هناك صعوبات تقنية لدى الشخص للتمكن من التسجيل: 

1- منصة impact، مشيراً الى امكانية تسجيل أكثر من شخص على رقم الهاتف نفسه، مثلا يُمكن للابن ان يسجل والده على نفس رقم الهاتف الذي يملكه. للتفاصيل، يمكن الضغط هنا:

2- عبرالاتصال على الخط الساخن 1214.

3-عبر البلديات التي ستساعد الشخص على التسجيل.  

وذكر روماني أنه ان كان أحد الاشخاص يريد تعديل موعده مثلاً، عليه الاتصال بمركز التلقيح او المستشفى. وفي حال اصيب أحد الأشخاص بكورونا بعد قيامه بالتسجيل، عليه اذا عدم أخذ موعد عند ارسال رسالة له لتحديده.
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