لبنان

أبو الحسن من المجلس النواب: لتوزيع المساعدات بالدولار

Lebanon 24
16-02-2021 | 14:23
A-
A+
Doc-P-794418-637490840281553581.jpg
Doc-P-794418-637490840281553581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 سأل عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن، بعد مشاركته في الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، عن "المدة التي يغطيها مشروع قرض البنك الدولي للعائلات الأكثر حاجة".
وقال: "مطلبنا توزيع المساعدات بالدولار".

اضاف: "يجب ان يترافق مشروع القرض من البنك الدولي مع وقف التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم، وبغير ذلك لا نكون نضع الاصبع على الجرح".

واعتبر أبو الحسن "ان حكومة تصريف الأعمال تحاول الهروب من نقاش خطة ترشيد الدعم ورمي هذه الكرة الملتهبة الى الحكومة المقبلة ولكن ليس بهذه الخفة تدار أمور البلاد"، مؤكدا ان "مدخل كل القضايا هو الحكومة، ولذلك المطلوب اولا وثانيا وثالثا الحكومة، فكفى تعطيلا، ومن ثم الاصلاحات".

ورأى "ان العتمة ستأتي"، وسأل: "أين وزارة الطاقة من مناقصات تشغيل وصيانة معامل الكهرباء في الزهراني ودير عمار؟".

وقال: "نتمنى اقرار مشروع قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر حاجة، في مجلس النواب، على أمل ان تجيب الحكومة والوزارات المعنية عن العدد الذي سيغطيه هذا البرنامج والذهاب الى ترشيد الدعم، الى ان تفرج وتتشكل الحكومة وتنفذ المبادرة الفرنسية".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:34 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:25 | 2021-02-16
16:17 | 2021-02-16
16:03 | 2021-02-16
15:43 | 2021-02-16
15:37 | 2021-02-16
15:34 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website