سرقات بالجملة في مناطق عدة!

ادعى امام فصيلة طريق الجديدة ر. ص. ضد مجهول اقدم خلال الليل المنصرم على الدخول بطريقة مجهولة الى منزله الكائن في محلة طريق الجديدة شارع عفيف الطيبة وسرق من داخله خزنة بداخلها مبلغ مالي قيمته 67 مليون ليرة لبنانية و16 الف دولار اميركي وفر الى جهة مجهولة.وفي جونية ادعى ع. ن. أن مجهولا اقدم بين تاريخي 2021/2/7 و2021/2/15 على سرقة مطعمه الكائن في جونية - حارة صخر شارع المعاملتين بواسطة الكسر والخلع حيث سرق من داخله معدات واواني مطبخية وبرادات. قدرت قيمة المسروقات بحوالي 20 الف دولار أميركي.