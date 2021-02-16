مشغرة ودعت طرابلسي وسط اجراءات صحية

شيعت بلدة مشغرة ظهر اليوم، الوزيرالسابق القاضي سليمان طرابلسي حيث ووري في الثرى في مسقط رأسه، بعد صلاة جنائزية رفعها لفيف من الكهنة امام مدافن العائلة.





وتولت الهيئة الصحية الاسلامية نقل الجنازة واتمام مراسم الدفن وسط اجراءات صحية ملائمة. واقتصر الحضور على العائلة والاصدقاء تماشيا مع الواقع الذي فرضه وباء كورونا.