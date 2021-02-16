لبنان

هيئة الاطباء في التيار الحر شجبت الاعتداء على الدكتورة رزق

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:17
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 استنكرت هيئة الأطباء في "التيار الوطني الحر" في بيان، "بشدة الإعتداء الذي تعرضت له الزميلة الدكتورة ناتالي رزق في مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار"، كما شجبت "التحريض الإعلامي من قبل أبواق معروفة الغايات والأهداف".

وناشدت الهيئة "نقيب أطباء لبنان ووزير الصحة التحرك سريعا وبشكل فعال للوقوف الى جانب الدكتورة رزق ومن خلالها الى جانب كل أطباء لبنان"، وطلبت من القضاء "الحزم في التعاطي مع ما حصل ومعاقبة المعتدين وكل من افترى وشهر إعلاميا".

وذكرت المواطنين بأن "أي إتهام بخطأ طبي يصدر حصرا عن اللجان المختصة في نقابة الأطباء، ومن يملك إثباتات عن أي تقصير فليتوجه إلى القضاء الطبي، أما رمي الاتهامات جزافا والإعتداءات الجسدية والمعنوية والتشهير الإعلامي فهي جرائم يعاقب عليها القانون".
 
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