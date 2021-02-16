الجيش: ورشة عمل للعاملين في السجون

ورشة عمل للعاملين في السجون اشرف عليها خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتمحورت حول كيفية إدارة السجون والمعايير الدولية المعتمدة في معاملة السجناء (قواعد مانديلا)#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/lBp1ZyACHB
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 16, 2021
ورشة عمل للعاملين في السجون اشرف عليها خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتمحورت حول كيفية إدارة السجون والمعايير الدولية المعتمدة في معاملة السجناء (قواعد مانديلا)#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/lBp1ZyACHB