الجيش: ورشة عمل للعاملين في السجون

نشر الجيش عبر موقعه الرسمي على "تويتر" بياناً حول ورشة عمل للعاملين في السجون جاء فيه "ورشة عمل للعاملين في السجون اشرف عليها خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتمحورت حول كيفية إدارة السجون والمعايير الدولية المعتمدة في معاملة السجناء (قواعد مانديلا)".

ورشة عمل للعاملين في السجون اشرف عليها خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتمحورت حول كيفية إدارة السجون والمعايير الدولية المعتمدة في معاملة السجناء (قواعد مانديلا)#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/lBp1ZyACHB — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 16, 2021